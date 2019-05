Venezuela: Osa discute di emergenza sanitaria nel paese e ricadute sulla regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Osa si è più volte riunita per discutere vari aspetti della crisi in corso in Venezuela. Ed è proprio per denunciare l'agenda della segretaria generale, apertamente critica nei confronti di Caracas, che il governo Maduro aveva avviato due anni fa il processo di ritiro dall'organizzazione internazionale, chiuso con l'abbandono definitivo celebrato a fine aprile 2019. Poco prima il Consigio permanente aveva però riconosciuto Briceno come rapresentante del Venezuela, grazie a una risoluzione passata con 18 voti favorevoli, nove contrari e sei astensioni. Una mossa che permette ora la partecipazione del paese ai lavori del Consiglio, ma che è stata duramente criticata da Caracas. Il riconoscimento di Briceno "è una "sfacciata e criminale violazione" del diritto internazionale, commentava il governo in una nota nella quale parlava di "una delle decisioni più infelici prese nella lunga storia degli abusi giuridici e politici di questa organizzazione e una volgare strumentalizzazione del ricatto e la pressione contro gli Stati membri per soddisfare i desideri della politica di Washington". (segue) (Res)