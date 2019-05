Brasile: Lula divulga lettera di papa Francesco, "non si scoraggi"

- L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha divulgato alla stampa una lettera ricevuta da Papa Francesco in carcere dove sta scontando una condanna per corruzione passiva e riciclaggio di denaro, nella quale il Santo padre gli offre sostegno spirituale. "Non si scoraggi e continui a confidare in Dio", si legge nella lettera inviata dal leader della Chiesa cattolica all'ex capo di stato e leader del Partito dei lavoratori (Pt). Il documento è una risposta alla lettera inviata da Lula al pontefice lo scorso marzo nella quale l'ex presidente ha ringraziato il papa per il suo contributo in difesa dei diritti dei più poveri e dei più svantaggiati in Brasile, ha confessato il suo stato d'animo al papa e ha comunicato la sua valutazione del contesto socio-politico del paese. (segue) (Brb)