Brasile: Lula divulga lettera di papa Francesco, "non si scoraggi" (2)

- "Considerando le dure prove che ha dovuto subire negli ultimi tempi, in particolare la perdita di alcuni cari come sua moglie Marisa Leticia, suo fratello Genival Ignazio e, più recentemente, il suo nipote Arthur di soli sette anni, voglio esprimerle la mia vicinanza spirituale incoraggiandola chiedendole di non scoraggiarsi e di continuare a confidare in Dio", scrive il Papa. Inoltre, il pontefice afferma che "la responsabilità politica è una sfida permanente per tutti coloro che hanno il mandato di servire il loro paese, per proteggere le persone che lo abitano e per lavorare per creare le condizioni per un futuro dignitoso e giusto". (segue) (Brb)