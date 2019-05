Brasile: Lula divulga lettera di papa Francesco, "non si scoraggi" (3)

- L'ex presidente della Repubblica era stato condannato in primo grado a 9 anni e 6 mesi nel caso del "triplex" per corruzione passiva e riciclaggio di denaro lo il 12 luglio 2017 dall'allora giudice Sergio Moro, attuale ministro della Giustizia. A gennaio del 2018 la condanna era stata confermata in appello dai giudici del Tribunale federale regionale della quarta regione (Trf-4), che avevano contestualmente aumentato la pena a 12 anni e un mese di carcere, aggiungendo una nuova aggravante al computo della sentenza finale. Dopo l'emissione della sentenza, nonostante la richiesta della difesa dell'ex presidente di evitare l'arresto, l'ex presidente Lula fu ammanettato e portato nel cercare federale di Curitiba, dove è tuttora detenuto. (Brb)