Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Assemblea capitolina.Campidoglio (ore 14)- Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa di presentazione degli interventi di riqualificazione di parchi, giardini e ville storiche.Viale dei Cavalli Marini/piazza di Siena (Villa Borghese) (ore 10)- L'assessora a Roma Semplice Flavia Marzano partecipa alconvegno “Innovazione e mobilità dei cittadini per lo sviluppo urbano sostenibile".Sala della Protomoteca del Campidoglio (ore 9.45)– L’assessore all’Urbanistica Luca Montuori partecipa alla riunione annuale del Green City Network 2019.Hotel Quirinale, via Nazionale 7 (ore 15) (segue) (Rer)