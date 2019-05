Infrastrutture: Toninelli, presto apertura nuovo ponte di Annone Brianza

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, pubblica su Facebbok alcune foto sullo stato di avanzamento dell’assemblaggio del nuovo ponte di Annone Brianza e scrive: "Finalmente, tra pochissime settimane, potremo inaugurare quest’opera importante che sarà riconsegnata alla cittadinanza dopo quel tragico crollo dell’ottobre 2016, in cui perse la vita Claudio Bertini, rimasto schiacciato sotto al cavalcavia mentre era alla guida della sua auto. Ci impegniamo per riconnettere i territori e le comunità. Buon lavoro agli addetti che stanno ultimando le lavorazioni. Ci vediamo presto sulla Sp 49 per l’apertura del ponte". (Rin)