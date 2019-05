Messico: rapporto gennaio-marzo, Banca centrale taglia stime di crescita per il 2019

- La Banca centrale messicana ha ridotto le aspettative di crescita dell'economia per il 2019, fissandola a un intervallo tra lo 0,8 e l'1,8 per cento. La stima, contenuta nel rapporto trimestrale gennaio-marzo 2019, corregge la finestra 1,1-2,1 per cento stimata nel documento ottobre-dicembre 2018. Si tratta del primo dato da attribuire integralmente all'attuale governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. il capo dello stato ha più volte ribadito la convinzione di poter mantenere il paese a una crescita media annua del 2 per cento, arrivando a totalizzare un aumento complessivo del 4 per cento a fine mandato, nel 2024. Banxico lascia invariata le ipotesi sulle prospettive per il 2020, ferma a una crescita compresa tra l'1,7 e il 2,7 per cento. (segue) (Mec)