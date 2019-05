Governo: Salvini, unico modo per abbattere debito è investire

- Il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, ha scandito: "L'unico modo per abbattere il debito è investire in crescita, lavoro, detassazione, taglio del tempo dei processi. Gli italiani, ma non solo loro, col voto di domenica hanno chiesto di investire su giovani, crescita diritto al lavoro e alla salute. Quindi - ha aggiunto - rispettosamente, senza sbattere i pugni sul tavolo bisogna ricostruire un’Europa come unione di popoli che metta al centro il benessere, la crescita e o sviluppo, rivedendo i vecchi vincoli da persone di buon senso vincoli". Il ministro ha poi proseguito: "Non solo pace fiscale e proroga per la rottamzaione delle cartelle esattoriali, anche saldo e stralcio esteso alle società e non solo alle persone fisiche: risponderemo a Bruxelles che stiamo lavorando per chiudere con i problemi legati al passato e per investire. Non aumenteremo le tasse, il nostro obiettivo è tagliare una parte del fardello di tasse per usicre dalla gabbia e tornare a investire". (Rin)