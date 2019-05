Puglia: comandante Di Maggio, vigili indagati per aver bullizzato disabile a Maglie. Indegni di indossare divisa

- "Esprimo la mia solidarietà a nome di tutto il corpo di Polizia locale di Roma Capitale all'uomo, disabile al 100 per cento, bullizzato in provincia di Lecce. Due agenti della Polizia locale di Maglie sono indagati per aver deriso la vittima immortalando la scena su un video. Sono individui indegni di indossare la divisa, che rappresenta un punto di riferimento per i cittadini e che impone il dovere di tutelare le persone. Questo grave gesto lede l'immagine di tutti i corpi di polizia locale d'Italia e auspico che l'amministrazione locale allontani i due dipendenti che si sono resi protagonisti di un comportamento vergognoso". Così, in una nota, il comandante generale Antonio di Maggio.(Com)