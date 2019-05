Usa: procuratore speciale Mueller, incriminare Trump non era "un'opzione" dell'inchiesta “Russiagate” (2)

- Per la prima volta, Mueller ha raccontato personalmente i risultati generali del suo rapporto, dicendo che la Russia ha lanciato uno sforzo "concertato" per interferire con le elezioni. "Ci sono stati molteplici e sistematici sforzi per interferire nelle nostre elezioni e questa affermazione merita l'attenzione di ogni americano", ha affermato. "L'ufficio del procuratore speciale fa parte del Dipartimento di Giustizia e, secondo le norme, è vincolato alla policy di quel dipartimento. Incriminare il presidente per un reato, per questo, non è stata un'opzione da prendere in considerazione", ha spiegato. "La Costituzione richiede un processo diverso dal sistema di giustizia criminale per accusare formalmente un presunto presidente di atti illeciti", ha detto Mueller, descrivendo le motivazioni del dipartimento per il quale un presidente non può essere perseguito. Il procuratore speciale statunitense ha poi annunciato le sue dimissioni dal dipartimento di Giustizia: “Voglio presentare le mie dimissioni dal dipartimento di Giustizia per ritirarmi a vita privata”, ha detto Mueller. (segue) (Was)