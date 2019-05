Usa: procuratore speciale Mueller, incriminare Trump non era "un'opzione" dell'inchiesta “Russiagate” (3)

- Trump, dopo la dichiarazione di Mueller, ha scritto sul suo profilo Twitter che nulla era cambiato da quando era stata rilasciato il rapporto di Mueller. "Non c'erano prove sufficienti e quindi, nel nostro Paese, una persona è innocente", ha detto Trump. "Il caso è chiuso!". Il rapporto non ha stabilito che la campagna di Trump fosse coordinata con i russi per influenzare le elezioni del 2016, ma ha riscontrato diversi tentativi da parte di Trump per impedire l'inchiesta del procuratore speciale, compreso istruire il consigliere della Casa Bianca Don McGahn per far rimuovere Mueller. Su questo, e su presunti reati finanziari, stanno indagano diverse commissioni della Camera guidate dai Democratici della Camera. (Was)