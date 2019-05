Rai: Salvini, tasto dolente, torna Lerner, è questo il cambiamento?

- Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, prende di mira la Rai e parla di "tasto dolente". Per poi spiegare: "Dalla settimana prossima torna in video un volto molto noto che in Rai c’è già stato :Gad Lerner. Cinque trasmissioni di Gad Lerner che non ha mai espresso simpatia politica per nessuno, non è per niente di sinistra e non odia la Lega. Un giornalista equilibrato e super partes. Non ho niente contro di lui, ma se è questa la Rai del cambiamento...". Quindi, Salvini aggiunge: "E poi dicono che siamo noi a controllarla, la prima puntata pare che sia sulla Lega. A maggior rgaione spero vada avanti la proposta della Lega per mettere un tetto ai mega stipendi Rai". (Rin)