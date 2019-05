Difesa: intelligence Usa, Russia non rispetta moratoria su armi nucleare

- Uno dei principali ufficiali dell'intelligence statunitense, il generale Robert Ashley, ha accusato pubblicamente la Russia di una possibile violazione dell'accordo per la moratoria sui test nucleari. “Gli Stati Uniti ritengono che la Russia probabilmente non rispetti la moratoria sui test nucleari (…) La nostra comprensione dello sviluppo di armi nucleari ci dà motivo di credere che l'attività dei test della Russia abbia contribuito allo sviluppo del suo potenziale nucleare", ha dichiarato Ashley, direttore della Defense Intelligence Agency (Dia), in un discorso presso l'Istituto Hudson. Secondo quanto riferito dal “Wall Street Journal”, la Russia starebbe conducendo operazioni segrete su isole remote sopra il Circolo polare artico. Gli analisti che hanno parlato con il quotidiano credono che Mosca stia effettuando test nucleari a bassissima resa su Novaya Zemlya, un arcipelago remoto, al fine di rafforzare le loro capacità di armi. (segue) (Was)