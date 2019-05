Difesa: intelligence Usa, Russia non rispetta moratoria su armi nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia, gli Stati Uniti e dozzine di altri paesi hanno aderito al Trattato sulla messa al bando totale di test nucleari (Comprehensive Nuclear Test Treaty - Ctbt) per vietare test nucleari di qualsiasi dimensione e attività correlate che generano rendimenti esplosivi. Si tratta di un accordo delle Nazioni Unite negoziato negli anni 90 per vietare le esplosioni nucleari. Non tutti i paesi hanno ratificato il trattato, ma le potenze mondiali hanno accettato comunque di aderire al divieto di test, compresi gli Stati Uniti e la Russia. Ashley ha detto che "non può entrare nei dettagli", ma sostiene che la Russia ha strutture con capacità di condurre esplosioni che vanno oltre lo standard di rendimento zero stabilito dal Ctbt. Il generale ha aggiunto che "parte della preoccupazione" è che la Russia "non è disposta ad affermare di aderire" allo standard a rendimento zero. L'Organizzazione globale del Trattato sulla proibizione dei test nucleari (Ctbto) ha dichiarato di non aver rilevato alcuna attività insolita che potrebbe provare le accuse Usa di test nucleari illegali da parte della Russia. (Was)