Difesa: Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti annunciano nuovo patto contro minaccia iraniana

- Gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato un nuovo patto per la difesa che vedrà l'amministrazione Trump rafforzare il coordinamento militare tra i due paesi in un momento in cui molte nazioni arabe stanno cercando aiuto per combattere la crescente minaccia dall'Iran. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, che è stato negli Emirati Arabi Uniti per colloqui di alto livello, ha portato il governo di Abu Dhabi ad aderire al patto di Cooperazione per la difesa (Dca) per aiutare a combattere i militanti regionali e altre forze terroristiche che cercano di fomentare l'instabilità nella regione. "Il Dca migliorerà il coordinamento militare tra gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti, avanzando ulteriormente una già solida partnership militare, politica ed economica in un momento critico", ha affermato la Casa Bianca in una dichiarazione congiunta con gli Emirati Arabi Uniti. "Gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti condividono un profondo interesse nel promuovere prosperità e stabilità nella regione. Il Dca promuoverà tale interesse con una più stretta collaborazione in materia di difesa e sicurezza e sostenendo gli sforzi di entrambe le nazioni per mantenere la sicurezza nella regione del Golfo ", conclude la nota. (Was)