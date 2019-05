Decreto Sanità: Delrio (Pd) a Grillo, basta sì o no a nomina collaboratore relatrice?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Graziano Delrio, ha replicato all'intervento del ministro della Salute, Giulia Grillo in Aula alla Camera, sul nodo nomine del decreto Sanità, e ha detto: "Non ha risposto alla domanda, lei è disposta a nominare l'assistente della relatrice di questo provvedimento? Basta un sì o un no. Chiediamo solo questo".(Rin)