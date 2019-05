Fisco: Casu (Pd), Iva a 22 per cento su assorbenti è follia. Aderisco a presidio Onderosa

- “Le mestruazioni non sono un lusso. L’Iva al 22 per cento sugli assorbenti è una follia solo italiana". Lo dichiara in una nota il segretario romano del Pd Andrea Casu. "Donne e uomini devono essere insieme in prima linea in questa battaglia fondamentale, - aggiunge Casu - per questo anch'io aderisco al presidio di Onderosa venerdì 31 maggio alle 15.30 davanti Montecitorio”. (Com)