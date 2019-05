Difesa: Aeronautica militare, intercettato aereo civile a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia F-2000 eurofighter dell'Aeronautica militare si è alzato rapidamente in volo nel pomeriggio di oggi dalla base aerea di Istrana (Tv), sede del 51mo stormo, per intercettare un velivolo civile privato CA25 decollato da Ibiza e diretto all'aeroporto Milano Linate. Lo riferisce l'Aeronautica militare con un comunicato, secondo cui l'aereo civile aveva perso il contatto radio con gli operatori addetti al controllo del traffico aereo. L’ordine di scramble – decollo immediato – per il velivolo in allarme è partito dal Caoc (Combined Air Operation Center) di Torrejon, l’ente della Nato che è responsabile d'area del servizio di sorveglianza dello spazio aereo ed il cui interlocutore nazionale è l'Air Operation Center (Aoc) di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara. Tramite il personale dei Gruppi radar Am, sono state poi fornite al pilota del caccia le informazioni necessarie per intercettare il velivolo che non rispondeva alle chiamate radio e alla sua identificazione visiva. L’aeromobile civile è stato intercettato a nord ovest di Piacenza poco dopo le 16:50 e una volta assicurato che l'equipaggio avesse ripristinato i regolari contatti radio con gli enti del traffico aereo, il caccia militare ha fatto ritorno alla base aerea trevigiana.(Com)