Decreto Sanità: Grillo, disposti a rinunciare a nomina per opportunità politica

- Il ministro della Salute, Giulia Grillo, in Aula alla Camera, dopo essersi scusata per il suo intervento accalorato, ha detto all'Assemblea: "Dovete consentirmi di avere passione per questo decreto, non ho alcun attaccamento per un curriculum rispetto ad un altro, però ci tengo a dire che non vi è alcun conflitto interessi. Non è - ha aggiunto - una norma ad personam: molte regioni si sono trovate ad assumere medici in pensione quindi ci siamo voluti dare una possibilità in più per trovare figure per la Calabria". Quindi, sul nodo specifico della nomina di un collaboratore della relatrice M5s del provvedimento Dalila Nesci, ha aperto: "Posso senza problemi dire che se questo elemento diventa fondamentale per la prosecuzione" dei lavori, "noi rinunciamo a qualsiasi ipotesi di fare tale nomina in questo momento, sempre se si dovesse porre il problema di una mancata intesa. Noi - ha scandito - rinunciamo sulla base dell'opportunità politica per questo Parlamento e per i cittadini calabresi". (Rin)