Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, giovedì 30 maggio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'alta pressione rimonta da ovest favorendo una giornata soleggiata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sulle zone di pianura. Annuvolamenti diurni a ridosso dei rilievi con un isolato piovasco possibile su Orobie centro-orientali e Appennino ligure. Clima fresco all'alba, con le temperature minime che in Valpadana scenderanno anche intorno ai 10°C. Massime diurne prossime ai 25°C. Venti deboli da ovest-sudovest, residua tramontana il mattino sulla Liguria. Mar ligure mosso al largo, poco mosso sottocosta con moto ondoso in attenuazione. (Rpi)