Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato partecipa alla premiazione del progetto interforze Lombardia 'Insieme per la legalità', evento di educazione alla cittadinanza e alla legalità in memoria delle vittime del dovere.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22,Belvedere 'E. Jannacci'. (ore 10.00)Convegno "Invertire la tendenza - Toolkit Interlife, un nuovo modello di sviluppo economico innovativo". Intervengono l'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi, il consigliere regionale della Lega Massimiliano Bastoni, il vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza, il Sottosegretario ai rapporti con le delegazioni internazionali Alan Rizzi, la presidente di Interlife Onlus Giorgia Gambini, l'amasciatore della Costa d'Avorio in Italia Janine Tagliante-Saracino, il docente di Storia economica alla Statale di Milano Giuseppe De Luca, il responsabile eventi Sea e rapporti con le Onlus Marco Zibardi. Modera Riccardo Bonacina, fondatore e coordinatore Editoriale di vita.Palazzo Pirelli - Sala Gonfalone, via Fabio Filzi 22 (ore 18.00)L'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa all'evento 'Marconi Make Your Green Future', tavola rotonda sull'economia circolare.Istituto Marconi (via Verdi, 60) Dalmine/BG (ore 18.00) (segue) (Rem)