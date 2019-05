Ue: Meloni, oltre richiesta chiarimenti, Commissione mandi anche lettera scusa a italiani

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una nota dichiara: "Mi auguro che la Commissione europea, insieme alla lettera inviata al governo italiano di richiesta di chiarimenti sul debito pubblico, abbia mandato anche una lettera di scuse al popolo italiano per le politiche disastrose che ha attuato negli ultimi cinque anni e che hanno causato disoccupazione e miseria alla nostra nazione e a molte altre. Non prendiamo lezioni da questi incompetenti", conclude.(Com)