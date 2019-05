Mafie: Giarrusso (M5s), solidarietà a Gratteri, teniamo alta attenzione

- Il senatore del Movimento cinque stelle, Mario Giarrusso, capogruppo in commissione Antimafia, ina una nota denuncia: "ìUn morto che cammina'. Così è stato definito il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, da parte di esponenti della 'ndrangheta calabrese. Personaggi coinvolti nell'operazione 'Malapianta' che oggi ha portato a 35 arresti nel crotonese. Questo è il tono dello scontro delle mafie contro la legalità. Nicola Gratteri - prosegue Giarrusso - come Giovanni Falcone, un nemico da eliminare. Al procuratore di Catanzaro porgo la solidarietà e la vicinanza del Movimento cinque stelle in commissione Antimafia, teniamo alta l'attenzione a protezione dei servitori dello Stato. Combattiamo una guerra di civiltà e progresso contro montagne di fango e violenza, vogliamo vincerla tutti insieme", conclude.(Com)