Tlc: Mollicone (Fd'I), su Huawei, no a diktat cinesi, Conte e Di Maio ignorano guerra commerciale

- Il deputato di Fratelli d'Italia e componente dell'Intergruppo innovazione, Federico Mollicone, in una nota afferma: "Non accettiamo diktat dalla Cina comunista. Solo Conte e Di Maio lasciano l'Italia nel fuoco incrociato della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. L'Italia - avverte - deve scegliere chiaramente con chi stare, sicuramente non con la dittatura cinese che incarcera i dissidenti e persegue le minoranze. La presenza di Huawei nei sistemi di telecomunicazione è un rischio alla sicurezza nazionale, come hanno evidenziato i principali vertici militari e politici statunitensi. Cosa pensa di fare Salvini al riguardo?", conclude Mollicone. (Com)