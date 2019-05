Algeria: segretario generale Fln chiede alla procura di arrestare il presidente della camera

- Il segretario generale del Fronte di liberazione nazionale (Fln, il partito al potere dall'indipendenza in Algeria), Mohamed Djemai, ha chiesto al procuratore generale di Algeri di arrestare il presidente dell’Assemblea nazionale popolare (Apn, la camera bassa del parlamento), Mouad Bouchareb. Ex coordinatore dell’Fln, scaricato dal partito dopo che la sua figura era stata messa sotto pressione sia dai manifestanti in piazza che dall’opposizione interna al partito, Bouchareb è stato accusato da Djemai di fare parte della presunta “banda” che avrebbe ordito un complotto per mantenere il potere. Il leader dell’Fln ha sollecitato l'estromissione di Bouchareb dalla presidenza della Camera bassa del parlamento, sostenendo che questa posizione è occupata “in modo illegale” dallo scorso ottobre. Il nuovo segretario generale del partito algerino ha quindi ribadito il proprio sostegno al capo di Stato maggiore, generale Ahmed Gaid Salah, sottolineando la volontà dell’Fln di nominare un proprio candidato alle elezioni presidenziali da tenersi "quanto prima". (segue) (Ala)