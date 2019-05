Rifiuti: Angelucci (Pd), Roma in emergenza continua. Da M5s gestione senza piano

- “La comunicazione della sindaca sulla chiusura del sito di Ponte Malmone e la conseguente apertura di un sito di trasferenza a Saxa Rubra senza uno straccio di piano continua a lasciare la città nell’emergenza continua". Lo dichiara in una nota Mariano Angelucci vicesegretario Pd Roma. "Roma, - aggiunge Angelucci - ormai da mesi senza assessore all’ambiente, è in piena emergenza perché il M5s in tre anni ha fatto tutto e il contrario di tutto. In tutto questo ancora nessuno spiega quale sarà il futuro di Ama e dei dipendenti. La sindaca parla della ricerca di fantomatici siti per alleggerire in futuro Saxa Rubra. Tutto ciò - conclude - lascia senza parole e a pagare continuano a essere i cittadini romani. Ora basta".(Com)