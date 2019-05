Università: elezioni rettore Bicocca, nessun candidato raggiunge quorum, 4 giugno prossima votazione

- Si è tenuta oggi la prima votazione per l'elezione del rettore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per il mandato 2019-2025. I votanti sono stati 1332. Questi i voti raccolti dai cinque candidati, tenuto conto della ponderazione del voto del personale tecnico amministrativo del 15 per cento: Paolo Cherubini 220,7; Carlo Gambacorti Passerini 23,1; Loredana Garlati 138,25; Giovanna Iannantuoni 326,85; Leonida Miglio 175,9. Per quanto riguarda le maggioranze necessarie per l'elezione, lo Statuto dell'Università prevede fino a quattro votazioni: alla prima e alla seconda è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nella terza votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, purché abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto, mentre nella quarta è previsto il ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze alla terza votazione. Alla prima, alla seconda e alla quarta votazione, per essere valide, deve aver preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. La prossima votazione è il 4 giugno. Il quorum per essere eletto rettore oggi era di 543 voti (il dato tiene già conto della ponderazione del voto del personale tecnico amministrativo del 15 per cento). L'elettorato attivo spetta a tutti i professori, ai ricercatori, a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto ponderato del 15 per cento e ai rappresentanti degli studenti eletti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e Consiglio degli Studenti. Per lo svolgimento delle operazioni di voto sono stati allestiti cinque seggi, quattro presso la sede di Milano e uno presso il Polo di Monza. Oggi si è votato dalle 9.30 alle 16.30.(com)