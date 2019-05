Venezuela: Osa discute di emergenza sanitaria nel paese e ricadute sulla regione

- Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) si è riunito oggi per discutere della massiccia migrazione dei venezuelani in America latina e degli effetti che il fenomeno ha nella regione. "Il dramma che vive il Venezuela è tale che allo stesso dittatore non è rimasto altro che riconoscere la crisi umanitaria", ha detto il segretario generale dell'ente panamericano, Luis Almagro, invitando gli stati membri ad intensificare gli sforzi per poter accogliere il flusso di migranti. Ai lavori ha partecipato anche Gustavo Tarre Briceno, il rappresentante indicato dal leader oppositore Juan Guaidò a rappresentare il Venezuela nel Consiglio permanente. L'esodo, ha assicurato Tarre Briceno, è oggi risultato delle precarie condizioni in cui versa il sistema sanitario nazionale. (segue) (Res)