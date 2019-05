Venezuela: Osa discute di emergenza sanitaria nel paese e ricadute sulla regione (2)

- Come da ordine del giorno, ai lavori è intervenuto anche il capitano William Scouten, responsabile della nave ospedale statunitense che da tempo presta operazioni di assistenza sanitaria nella regione caraibica. Nel rapporto presentato al consiglio, il capitano ha segnalato che le manovre effettuate in aiuti di "undici paesi toccati dalla crisi", hanno consentito cure a 26.706 pazienti: 14.554 interventi di medicina generale, 3.202 interventi odontoiatrici e 8.335 oftalomologici. Sono stati inoltre effettuati 610 interventi chirurgici. Al dibattito ha preso parte anche un medico internista e infettivologo venezuelano, Julio Castro, pronto a denunciare il riemergere di emergenze considerate debellate come la difterite e la malaria, conseguenza del fatto che diminuiscono le somministrazioni di vaccino. (segue) (Res)