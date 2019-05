M5s: attesa per assemblea congiunta, parlamentari divisi su Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il momento della resa dei conti nel Movimento cinque stelle è arrivato. Manca poco ormai all’inizio dell’assemblea congiunta di tutti i parlamentari e a cui questa volta prenderanno parte anche i ministri pentastellati ed il presidente della Camera Roberto Fico (che prenderà la parola), convocata per le 20:30 di questa sera. Dopo lo scossone, o la "scoppola" per citare Alessandro Di Battista, delle elezioni europee e amministrative, infatti, questa sera sul banco degli imputati ci sarà lo stesso capo politico del Movimento cinque stelle. Se all’ordine del giorno dei lavori, infatti, c’è anche la riorganizzazione interna e territoriale del Movimento, è chiaro che il fulcro della discussione e del confronto sarà incentrato sul ruolo del leader, del quale nelle ultime ore sono stati messi in discussione i pluri-incarichi, ben 4, la guida di due ministeri e del Movimento e la vicepresidenza del Consiglio. Ai ministri che fanno scudo e difendono l’operato di Di Maio, a cominciare da Bonafede che ha rinnovato "piena fiducia" nel leader, fa da contraltare la pattuglia di deputati ma soprattutto di senatori molto critici: Gianluigi Paragone, ma pure Primo Di Nicola, che ieri ha rassegnato le sue dimissioni da vicecapogruppo dei Cinque stelle, passando per la senatrice Paola Nugnes, da sempre critica verso la gestione del Movimento, che ha addirittura deciso di disertare la congiunta definendo la piattaforma Rousseau "la tomba di ogni tentativo di revisione". (Rin)