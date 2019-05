Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità e Integrazione Socio-sanitaria, Alessio D'Amato, partecipano alla presentazione di P.re.val.e, il programma regionale di valutazione del esiti degli interventi sanitari nel Lazio. Partecipano alla conferenza stampa Marina Davoli, direttore del dipartimento di Epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio e il direttore della direzione regionale salute e integrazione socio-sanitaria, Renato Botti.Biblioteca della Giunta Regionale del Lazio "Altiero Spinelli", via Rosa Raimondi Garibaldi 7 (ore 12)- L'assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano Valeriani, partecipa alla conferenza stampa di presentazione di "Capitan Ambiente: campagna di educazionale ambientale" promossa dalla Regione nelle scuole elementari di Roma e del Lazio.Sala Tevere della Giunta regionale, via Cristoforo Colombo 212 (ore 10.30)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Claudio Di Berardino, interviene alla presentazione della ricerca "Lavoro... nonostante tutto - Indagine sui giovani romani tra aspirazioni e realtà'. Il convegno è promosso dalle Acli di Roma e dal Forum delle associazioni familiari.Tempio di Adriano (sede Camera di Commercio di Roma), piazza di Pietra (ore 10.30)- L'assessora al Turismo e alle Pari Opportunità della RegioneLazio, Lorenza Bonaccorsi, interviene al terzo appuntamento di "Io non odio, parole e musica contro la violenza di genere", guidato dal giornalista Ernesto Assante e con la partecipazione di Vinicio Capossela.Auditorium Parco della Musica, via Pietro de Coubertin 30 (ore 11) (segue) (Rer)