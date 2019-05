Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Inaugurazione Adr nuova rotta Roma-Shenzhen.Statua dell'Uomo di Vitruvio, Terminal 3 dell'Aeroporto Leonardo Da Vinci (ore 9.30)- Presidio dei lavoratori civili della Difesa organizzato da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa e Confsal Unsa.Piazza San Bernardo, via XX Settembre (ore 10)- Cooking show organizzato da Adr con gli chef stellati Gianfranco Pascucci e Daniele Usai.Statua dell'Uomo di Vitruvio, Terminal 3 dell'Aeroporto Leonardo Da Vinci (ore 10.15)- L’Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica (Aispis) con l’Osservatorio nazionale per i diritti e la salute dei militari e delle Forze dell’ordine, organizzano il tavolo interistituzionale “Cambiamenti radicali come prerogativa per il benessere psicofisico dei militari e delle forze dell’ordine: dai disturbi post traumatici da stress ai ricongiungimenti familiari”. Il tavolo sarà presieduto dalla Presidente Aispis Francesca Antonaci, coadiuvata dalla Vice Presidente Antonella Cortese.Sala Conferenze Palazzo Theodoli della Camera dei deputati (ore 10.30)- L'evento "L'oro rosso della Sabina - tra innovazione e tradizione" promosso da Coldiretti Roma in collaborazione con il Comune, con la rete "Produttori agricoli di frutta" e con l'istituto alberghiero Palombara Sabina per sensibilizzare sul consumo delle ciliegie locali. Un appuntamento che precede la tradizionale Sagra delle Cerase in programma a Palombara Sabina dal 7 al 9 giugno.Palombara Sabina, via De Gasperi 8 (ore 12)- Direzione nazionale del Partito democratico. Presenti Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni. All'ordine del giorno l'analisi dell'ultima tornata elettorale (europee ed amministrative).Via Sant'Andrea delle Fratte 16 (ore 15) (Rer)