Femminicidio: Meloni, per Pamela giustizia è fatta. Ergastolo all'assassino stupratore

- "Giustizia è fatta! Ora questa bestia marcisca in carcere. Lo dobbiamo a Pamela, ai suoi familiari e a tutte le vittime di violenza da parte di chi non dovrebbe nemmeno essere in Italia". Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando la sentenza appena pronunciata dal tribunale di Macerata che ha condannato all'ergastolo Innocent Oseghale. Il nigeriano è stato giudicato colpevole di avere ucciso Pamela, di averla stuprata e di aver fatto scempio del suo corpo di ragazzina. Dopo l’uscita di scena dei suoi due connazionali, fermati come complici e poi scagionati, il nigeriano trentenne è stato riconosciuto come l’unico responsabile del feroce delitto: il corpo di Pamela Mastropietro, 15 anni, fu fatto a pezzi e chiuso in due valigie poi abbandonate sul ciglio della strada a Pollenza, in provincia di Macerata.(Rin)