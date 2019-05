Infrastrutture: Salvini su Pedemontana, Costa prova a frenare, no bisogna correre

- Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, torna sulla questione della Pedemontana e annuncia che lunedì sarà in Veneto da Zaia per inaugurarne un tratto e dice: "Il ministro dell'Ambiente Costa ha provato a rallentare, a mettere il freno. No, c'è bisogno di correre". (Rin)