I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: Lista serba annuncia protesta a Mitrovica dopo arresti di ieri - Gli esponenti della Lista serba, rappresentativa dei serbi del Kosovo, hanno annunciato per questo pomeriggio una protesta lungo le strade di Mitrovica. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", il presidente della forza politica, Goran Rakic, ha spiegato che l'obiettivo della manifestazione è quello di mostrare l'unità dei serbi e il loro desiderio di pace. "Vogliamo mostrare Pristina e alla comunità internazionale quanti siamo e che le operazioni di Rosu (unità speciale della polizia kosovara) e delle forze speciali non ci hanno spaventati, che resteremo qui e difenderemo le nostre case", ha detto Rakic aggiungendo che le operazioni di ieri sono state condotte con forza usata oltre il necessario, e che sono state percosse anche delle persone disarmate a Zubin Potok. Tra i feriti, ha proseguito Rakic, vi sono anche tre donne di cui al momento non si sanno le condizioni di salute. (segue) (Res)