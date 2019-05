Kosovo-Serbia: presidente albanese Meta su dialogo, "coinvolgimento Albania non aiuterebbe" (2)

- A parere di Meta, "qualcuno a Belgrado ha desiderato che il dialogo fosse stato piuttosto con Tirana, ma è chiaro che l'obiettivo è stato di far venire meno il ruolo dei leader del Kosovo e dello stesso Stato kosovaro". Il presidente albanese ha sostenuto che "serve un coordinamento con gli Stati Uniti, in modo particolare ma anche con la Germania, in quanto un fattore chiave sulla prospettiva europea della nostra regione, e poi con altri fattori di rilievo interessati positivamente sul futuro dei Balcani occidentali". Sui rapporti fra Albania e Kosovo e il loro futuro, alla vista di diverse dichiarazioni sull'unificazione fra i due paesi, Meta ha ribadito che "tutti dobbiamo lavorare su un unico progetto, che di certo ci riunirà, senza minacciare la pace e la sicurezza della regione, e nemmeno il futuro di tutti gli albanesi, il progetto dell'integrazione europea", ha precisato Meta. (Alt)