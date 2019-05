Ue: Commissione raccomanda avvio negoziati per Albania e Nord Macedonia, a giugno decisione Stati membri (7)

- La Bosnia rimane certamente insieme al Kosovo il fanalino di coda nel processo di adesione Ue della regione balcanica. “La situazione nel nord del Kosovo rimane particolarmente impegnativa”, si legge in un passaggio del rapporto sul paese balcanico, che risalta con ancora maggiore evidenza alla luce delle tensioni delle ultime ore con la Serbia. “La situazione nel nord del Kosovo rispetto alla criminalità organizzata continua a porre sfide per le forze dell'ordine. Il Kosovo deve essere più efficace negli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro e la legge pertinente dovrebbe essere allineato all'acquis dell'Ue e alle norme internazionali”, si legge nel rapporto Ue. Pur riconoscendo i progressi di Pristina nel rafforzamento dello Stato di diritto, dalla Commissione Ue è arrivato nel rapporto un chiaro richiamo alla sospensione dei dazi imposti sull’importazione di merci serbe e bosniache. (segue) (Res)