Ue: Eurostat, nel 2018 occupazione persone nate fuori Unione al 65 per cento (2)

- Per i nati al di fuori dell'Ue, il tasso di occupazione più alto era in Repubblica Ceca (84 per cento), Slovacchia (81 per cento), Malta (80 per cento), Romania (78 per cento), Polonia (77 per cento) e Portogallo (76 per cento). Per contro, la Grecia ha registrato i tassi di occupazione più bassi per le persone nate altrove nell'Ue (55 per cento) e la popolazione nativa (60 per cento), mentre il Belgio ha il tasso di occupazione più basso per le persone nate al di fuori dell'Ue (54 per cento). (Beb)