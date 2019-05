Sicurezza: assessore Piani, su telecamere in asili e rsa Roma segue esempio lombardo (2)

- "In Lombardia - ha proseguito l'assessore - le prime telecamere potranno essere già installate entro settembre, per essere operative all'apertura dell'anno scolastico. I sistemi saranno a circuito chiuso e le immagini ad uso esclusivo dell'autorità giudiziaria". Nei prossimi giorni i comuni lombardi (per i nidi comunali) e i gestori dei nidi privati potranno presentare le domande alle Ats. Il contributo sarà pari al 90 per cento dei costi, fino a un importo massimo di 5mila euro, erogato in un'unica soluzione. "Da mamma, da assessore e da figlia di un'insegnante - ha concluso Piani - sono orgogliosa di questa decisione del Senato che si aggiunge alla nostra e permetterà di prevenire episodi di maltrattamento e consentirà di tutelare la professionalità degli insegnanti. In Lombardia abbiamo deciso di investire anche sulla formazione per dare ad operatori e famiglie gli strumenti per cogliere i segnali di disagio fisico e psichico dei minori". (Com)