Albania-Ue: premier Rama su raccomandazione avvio negoziati, "fatti compiti a casa" (2)

- Per l'ambasciatore Soreca, la decisione di oggi della Commissione rappresenta "una pietra miliare molto importante per l'Albania. Il grande sostegno popolare e la fiducia nell'Unione europea hanno aiutato il paese a spingere in avanti e consolidare il processi di riforme senza precedenti", ha detto Soreca, aggiungendo che "le prossime settimane saranno cruciali", riferendosi alla prossima riunione del Consiglio Ue in programma il 20-21 giugno. "L'Albania ha fatto la sua parte, adesso spetta all'Ue fare la sua", ha dichiarato a Bruxelles, l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza Federica Mogherini. "In attesa della riunione del Consiglio, faremo di tutto per influenzare il giudizio politico dei paesi membri", ha spiegato Rama, consapevole del fatto che non mancano tuttora i paesi scettici nei confronti dell'Albania e del suo avanzamento nel percorso di integrazione europea. (segue) (Alt)