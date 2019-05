Siria: Ue, regime e garanti Astana garantiscano protezione civili

- Il governo siriano e i paesi garanti del processo Astana (Iran, Russia e Turchia) adempiano le loro responsabilità e garantiscano la protezione dei civili. Lo hanno detto in una dichiarazione congiunta l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, e il commissario agli aiuti umanitari e gestione delle crisi, Christos Stylianides, in seguito agli aumenti significativi delle ostilità nei governatorati siriani di Idlib e Hama, che nell'ultimo mese hanno causato circa 160 vittime tra i civili e lo sfollamento di oltre 200 mila persone. "Troppe vite sono state perse, troppa sofferenza è stata inflitta al popolo siriano. L'Ue ricorda che tutte le parti in conflitto sono obbligate a rispettare e sostenere il diritto umanitario internazionale e ad assicurare libero accesso umanitario a tutte le persone bisognose", hanno detto. Gli attacchi indiscriminati a donne e bambini e altri civili, il loro spostamento e la distruzione di infrastrutture civili non possono essere giustificati in nessuna circostanza. Per questo, Mogherini e Stylianides hanno ribadito di sostenere la richiesta di giustizia che viene dai siriani e di continuare a lavorare per portare sollievo al popolo siriano. Le ostilità attuali dimostrano ancora una volta che non può esserci alcuna soluzione militare al conflitto in Siria, che continua a sacrificare la vita di civili siriani e a causare lo spostamento di milioni di persone in tutto il paese. Questo è il motivo per cui l'Ue "continua a lavorare per una transizione politica inclusiva, genuina e globale". (Beb)