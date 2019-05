Rifiuti: Fd'I, Raggi faccia chiarezza su realizzazione impianto a Talenti

- "In una diretta Facebook la sindaca Virginia Raggi ha detto che è falsa la notizia circa la realizzazione dell'impianto di 'trattamento' rifiuti a Talenti, in via Ave Ninchi. In verità smentisce una notizia che non è mai circolata, mentre invece è circolata con insistenza la notizia sulla realizzazione di un sito di trasferimento rifiuti nella medesima via. Ora la Raggi dice che l'unico sito individuato per alleggerire Ponte Malnome è a Saxa Rubra, ma non ha esplicitamente detto che l'idea di realizzare il sito in via Ave Ninchi è abortita. Chiediamo quindi alla Sindaco di fare chiarezza in maniera definitiva, così da festeggiare insieme ai cittadini che in queste ore si stanno mobilitando in massa per far sentire le loro ragioni". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fd'I, il capogruppo capitolino Andrea De Priamo, il dirigente romano Francesco Filini e la capogruppo in Municipio IV, Giordana Petrella. (Com)