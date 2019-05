Lombardia: consegnato il 'Premio Rosa Camuna', tra i vincitori Nespoli, Tronchetti Provera e Micalizzi

- Sono stati premiati oggi, nell'ambito della cerimonia per la 'Festa della Lombardia' i lombardi che si sono distinti per l'impegno, l'operosità, la creatività, il coraggio, la generosità e l'ingegno, contribuendo allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della regione. Hanno ricevuto il 'Premio Rosa Camuna 2019' la ricercatrice Maria Cristina Alberini, l'astronauta Paolo Angelo Nespoli, la sciatrice Sofia Goggia e il fotografo giornalista Gabriele Micalizzi. Un Premio Rosa Camuna alla memoria verrà conferito al dirigente sportivo Arduino Francescucci, a ritirarlo la figlia Elisabetta. "Grazie alla Lombardia e grazie ai lombardi per tutto quello di eccezionale che fanno, l’eccezionalità è la nostra normalità - ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine della cerimonia di consegna delle onorificenze - Ci sono persone che si distinguono e l’eccezionalità è nella vita quotidiana". A margine della premiazione l'astronauta Paolo Nespoli ha dichiarato: "Questo premio non me l'aspettavo, il vicepresidente Fabrizio Sala mi ha colto di sorpresa, dallo spazio è bello vedere la Terra, e la Lombardia dall'alto si vede molto bene, coronata dalle Alpi - ha spiegato Nespoli - grazie per avermi portato di nuovo in Lombardia, la mia casa". I Premi Speciali del Presidente sono stati assegnati allo chef Carlo Cracco e all'imprenditore e presidente dell'Hangar Bicocca Marco Tronchetti Provera. "Questo premio mi rende molto orgoglioso per quello che ha fatto Hangar Bicocca, Pirelli è dedicata anche allo sviluppo della cultura intorno alla vita dell’azienda e da lombardo avere questo premio è un piacere particolare - ha dichiarato Tronchetti Provera - La Lombardia ha le carte in regola non solo per aiutare ad uscire dalla crisi ma anche per continuare un percorso di crescita di cui può beneficiare tutto il paese. Credo che sia un motore importante anche di valori non solo di economia e di ricerca. C’è una passione vera". (segue) (Rem)