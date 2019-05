Lombardia: consegnato il 'Premio Rosa Camuna', tra i vincitori Nespoli, Tronchetti Provera e Micalizzi (2)

- Il 'Premio Lombardia Montagna' è andato all'alpinista Marco Confortola. Sono stati inoltre assegnati i premi 'Responsabilità civile e sociale' a Tina Monaco, che ha saputo usare il teatro e la didattica per rigenerare luoghi complessi e situazioni sociali difficili; al presidente del 'Comitato Amici del Trivulzio Onlus', Marco Zanobio; al conduttore televisivo Max Laudadio per la 'Associazione ON' . Sono stati poi insigniti delle 'Menzioni Speciali' i cittadini, le istituzioni e le associazioni della Lombardia, a cui la Regione ha conferito il proprio prestigioso riconoscimento ai meriti. Nel dettaglio e suddivisi per provincia: All'Associazione Albero Fiorito Onlus per l'impegno profuso nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economiche residenti nel territorio della Val Staffora e dell'Oltrepo Pavese. Ad Alessandro Rambaldini, per i numerosi successi sportivi, tra i quali il titolo 2018 di Campione lunga distanza raggiunto nella Corsa in Montagna e all'Associazione Educazione alla Salute Attiva nella cura del tumore al seno (ESA) per l'impegno profuso in progetti di sensibilizzazione e prevenzione. Al Gruppo Sportivo Disabili di Limbiate per i 30 anni di attività dedicata all'educazione e formazione dei ragazzi nell'atletica leggera e nel basket. Alla Stazione dei Carabinieri 'Runo Dumenza', per l'impegno dedicato al soccorso quotidiano e nell'assistenza ai cittadini dell'isolata frazione di Monteviasco, colpita da una frana nel 2018. All'Associazione Federica Albergoni onlus, per l'impegno nella prevenzione e cura della leucemia e la divulgazione della cultura della donazione. A Matteo Franzoni per l'impegno civile a difesa della legalità e della trasparenza, dimostrato a seguito di estorsioni e vessazioni. Al Centro Clinico Nemo Fondazione Serena onlus, per il servizio di cure innovative alle persone affette da patologie neuromuscolari e a Grazia Vittadini, per aver contribuito alla crescita della Airbus, rendendola un'eccellenza mondiale nel settore degli aeromobili. Infine una Menzione alla Memoria è stata consegnata alla moglie di Umberto Zanetti che, con la sua poesia e il suo dialetto, ha portato avanti un prezioso lavoro di divulgazione del territorio bergamasco. (Rem)