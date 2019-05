Tangenti: teste, non si muove una foglia che Caianiello non voglia

- Un sistema che prevedeva una retrocessione nei confronti di Gioacchino Caianiello in relazione agli incarichi pubblici nelle società partecipate "era noto a tutti al punto che si diceva 'non si muove una foglia che Nino non voglia' intendendo con tale espressione la necessità di retrocedere a lui parte del corrispettivo". A dirlo è un architetto di Gallarate, sentito dai pm lo scorso 21 maggio come persona informata sui fatti, in merito al filone sul presunto sistema di tangenti, appalti, nomine e finanziamenti illeciti che secondo gli inquirenti era gestito da Caianiello. Il testimone racconta di conoscere l'ex coordinatore provinciale di Forza Italia a Varese "da moltissimo tempo. Nel 2007, quando Caianiello era presidente della società pubblica Seprio e durante quel periodo mi affidò la direzione dei lavori del Silos di Gallarate. Ricordo - si legge ancora nel verbale dell'interrogatorio - che prima dell'affidamento mi comunicò che avrei dovuto finanziare la campagna elettorale di Forza Italia, cosa che io feci sia nelle sue mani consegnandogli la cifra di circa 5mila euro, in più ho contribuito a pagare una cena elettorale" a un ristorante di Gallarate. (Rem)