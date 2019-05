Torino: in fuga dai vigili si schianta contro un'auto e ferisce gravemente una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In fuga dai vigili, sulla sua Bmw Coupè, ha provocato un incidente, ferendo gravemente una donna. Per questo un 36enne italiano, G.M, con precedenti, è stato arrestato. I fatti risalgono alle 15.45 circa di oggi, mercoledì 29 maggio, a Torino. Una pattuglia del Comando Barriera di Milano/Regio Parco/Falchera della polizia municipale ha notato la Bmw compiere manovre pericolose in zona corso Giulio Cesare. Gli agenti hanno intimato l'alt al conducente, ma questi si è dato alla fuga, imboccando contromano via Mercadante. Poi in via Boito, all'incrocio con via Paisiello, non ha dato la precedenza e si è scontrato con un'altra auto, una Citroen C1 con due persone a bordo. Una di queste, una donna italiana di 57 anni, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco, dove ora si trova in prognosi riservata. L'uomo alla guida del Bmw ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e fermato, mentre sopraggiungeva un'altra pattuglia della Polizia Municipale, del reparto polizia giudiziaria. L'uomo ha decine di contestazioni di guida senza patente, tre denunce per resistenza a pubblico ufficiale e altri reati. Giunto al comando di via Bologna ha richiesto di essere visitato e, ora, è al Pronto Soccorso dell'ospedale Gradenigo per cure a seguito dell'incidente. E' stato nuovamente denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e nuovamente perseguito per guida senza patente, nonché denunciato per omissione di soccorso e fuga da un incidente stradale. Poco dopo è stato arrestato. (Rpi)