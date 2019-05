Sicurezza: Salvini, chiuso decreto bis, ora al lavoro su revisione scorte

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Facebook informa: "Chiusi i dossier su decreto Sicurezza bis, Scuole Sicure, Spiagge Sicure e sulle operazioni di contrasto delle truffe agli anziani, sto lavorando oggi pomeriggio alla revisione dei criteri per l'assegnazione delle scorte, che quotidianamente impegnano più di 2.000 uomini e donne delle Forze dell'ordine in giro per l’Italia" (Rin)