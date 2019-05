Israele: fonti stampa, Netanyahu offre coalizione di governo ai laburisti

- Sono ore decisive in Israele per sapere se il paese andrà a nuove consultazioni oppure se il premier incaricato Benjamin Netanyahu riuscirà a trovare un compromesso dell'ultimo minuto per formare un governo. Dopo che l’ex ministro della Difesa, Avidgor Liberman, leader del partito Yisrael Beitenu, ha apparentemente respinto ogni possibilità di accordo, il sito online “Ynet” rilancia una clamorosa indiscrezione: Netanyahu avrebbe offerto al Partito laburista di entrare nella coalizione di governo. Secondo il commentatore politico Amit Segal di “Channel 12 News”, l’offerta includerebbe ben quattro incarichi ministeriali, incluso il dicastero delle Finanze, e una sorta di accordo verbale per non garantire l’immunità al premier e leader del partito Likud, senza dunque “bypassare” le eventuali sentenze per corruzione dell’Alta corte. Le frenetiche consultazioni devono necessariamente concludersi entro oggi, perché in giornata scade la proroga concessa dal capo dello Stato, Reuven Rivlin, per formare il governo. (Res)