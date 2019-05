Centrosinistra: Sala, oggi potrei essere adatto a farlo vincere

- Il sindaco di Milano Giuseppe, Sala, ribadendo che la sua prima opzione è quella di ricandidarsi per un secondo mandato nel 2021, non ha però escluso un suo ruolo nella politica nazionale. “Lo dico con sincerità: la mia via maestra è la ricandidatura, ma poi vedremo, prenderò una decisione nel settembre 2020. A quel punto valuterò energie, volontà e condizioni politiche, perché quelle sono importanti. La politica oggi cambia talmente tanto velocemente che oggi potrei dire che posso essere la persona più adatta affinché il centrosinistra vinca, tra un anno vediamo, perché gli scenari cambiano molto rapidamente”, ha detto Sala a margine della presentazione del libro “I figli dei nemici”, di Raffaela Milano. Il sindaco ha anche riferito di non aver sentito il segretario Pd Nicola Zingaretti dopo le elezioni. L’ultima volta che i due si sono parlati è stato venerdì scorso in occasione della chiusura della campagna elettorale a Milano. “Io prometto - ha aggiunto in conclusione Sala -che fino al mio ultimo giorno da sindaco io non avrò la tessera di alcun partito”. (Rem)