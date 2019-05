M5s: Micillo, vicinanza e stima a Di Maio che ha portato Movimento a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente del Movimento cinque stelle in una nota parla di "decisione coraggiosa e di grande responsabilità politica, che conferma il ruolo di Di Maio come capo politico del Movimento cinque stelle. A Luigi - prosegue - va tutta la mia fiducia, senza se e senza ma, certo che dopo i risultati delle Europee, saprà riportare il Movimento sul territorio e tra i cittadini. Il mio vuole essere un messaggio di incoraggiamento e stima ad un amico con cui abbiamo condiviso e vinto grandi battaglie, ma prima di tutto al leader che ha portato il Movimento al governo del paese e che, in un contesto politico complesso, ha lavorato ogni giorno con impegno e dedizione, senza tirarsi mai indietro. Ora serve il nostro sostegno", conclude Micillo. (Com)